راغب علامة: لا توجد تجربة جميلة دون حب.. وإليسا هي رمز للأنوثة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم اللبناني راغب علامة في برنامج "يوم ليك" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة CBC، عن إمكانية أن يحب امرأة تصغره بـ 30 عامًا.

وقال راغب علامة: "الحب هو سحر لا يمكن التحكم فيه، وممكن يحدث أي شيء وأحب امرأة تصغرتي ب 30 سنة، لكنني لا أشجع ذلك، إذا أحببت، فهذا أمر غير متحكم في، ولا توجد تجربة جميلة دون حب، فحتى الأمور السيئة تصبح جميلة بوجود الحبيب، بينما تصبح الأمور الجيدة مملة بدونه".

وتحدث عن الممثلة التي يعتبرها رمزًا للأنوثة، قائلًا: "شيرين هي رمز الأنوثة، وعندما تغني تقنعني بأنها امرأة، ولكن كأنثى، فهي إليسا".

أحدث أعمال راغب علامة

وفي إطار نشاطاته الفنية المستمرة، أطلق راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان "بيروت ولا روما" بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى لإصدارها، خاصة أنها تحمل طابعًا خاصًا من حيث الكلمات والألحان. قام بكتابة كلمات الأغنية الشاعر فيليبينو أحمد، فيما تولى الملحن محمد يحيى مهمة تلحينها، وتم توزيعها موسيقيًا بواسطة إيلي بربر.

تتميز أغنية "بيروت ولا روما" بكلماتها التي تجمع بين الرومانسية والسحر، حيث تعبر عن جمال المرأة ومكانتها الخاصة في قلب المحب. تبدأ الأغنية بكلمات "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى"، لتعكس مدى تأثير الحب من النظرة الأولى.