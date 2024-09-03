نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرة مسلسل " 220 يوم " تحتفل بتصوير المشاهد الأولى للعمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أمس أسرة مسلسل " 220 يوم " تصوير المشاهد الأولى من العمل، حيث بدء أبطال المسلسل تصوير المشاهد الأولى خارجى بالقاهرة، وانتقل الأبطال لإستكمال تصوير بعض المشاهد داخلى بمنطقة مصر الجديدة.



ولقد إحتفلت أسرة العمل ببدء تصوير المشاهد الأولى وإلتقطات بعض الصور التذكارية.



أبطال المسلسل

مسلسل " 220 يوم " بطولة النجم كريم فهمى والنجمة صبا مبارك، الفنان على الطيب الفنانة حنان سليمان، الفنانة عايدة رياض، ميرا دياب، لينا صوفيا،وغيرهم من الوجوه الشابه.

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر، وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان ".