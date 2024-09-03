نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فادية عبد الغني تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فادية عبد الغني محرك البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد تصريحاتها أثناء مداخله هاتفية في برنامج تفاصيل التي تقدمه الإعلامية نهال طايل.

تصريحات فادية عبد الغني

وكشفت فادية العديد من التصريحات من بينهم تحدثت عن شائعة غير صحيحة تفيد بإصابتها بالعمى، مما تسبب في قلق لدى العديد من زملائها في الوسط الفني، بما في ذلك الفنان كمال أبو رية الذي اتصل بها ليطمئن على حالتها.



وأضافت: "الشائعة دي أثرت على أهلي وأخواتي وفي ناس عندها هواية أذى الناس ولما بسمع الكلام ده مش بتخض لأني أنا كويسة لكن الكلام ده بيزعل أهل الفنان وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده".

سبب رفض فادية عبد الغني فيلم معالي الوزير

فادية عبد الغني أوضحت أنها رفضت دور زوجة الفنان أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير" بسبب تضمنه مشهدًا يتطلب ارتداء "مايوه"، وهو ما يتعارض مع محظوراتها الشخصية في السينما، ورغم مناقشتها مع صناع العمل حول حذف المشهد، إلا أنه لم يُحذف بسبب أهميته، مما دفعها للاعتذار عن الدور.