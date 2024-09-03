نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هيدي كرم تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد احتفالها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصو والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت هيدي جمهورها بصور من جلسة تصوير احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت في الصور بفستان قصير وعلقت: "احتفال بعيد ميلاد رائع"

آخر أعمال هيدي كرم

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم مسلسل الوصفة السحرية الذي عرض لها مؤخرا، وشاركها في بطولته شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

تفاصيل فيلم آل شنب

وتنتظر هيدي كرم عرض فيلمها "آل شنب" في السينمات، والذي تدور أحداثه فى إطار عائلى لايت حول تجمع عائلي مفاجئ في الإسكندرية بعد وفاة أحد أفراد العائلة، حيث تتحول أجواء الحداد إلى كوميديا ساخرة مع تفاعلات الأربعة شقيقات وأبنائهن وأحفادهن، مما يخلق مواقف طريفة ومضحكة.

أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبه، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.