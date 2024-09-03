نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا على هامش معرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تحيي الفنانة نسمة محجوب اليوم الثلاثاء، حفلًا غنائيًا على هامش انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولي بمدينة العلمين الجديدة، بمطار العلمين الدولي.

وتقدم نسمة محجوب باقة متميزة ومتنوعة من أغنياتها منها، "يا محروسة، حبيتك، الوقت يعدي، يا غاوي هروب، حكاية شعب، حبي ليك، حب أخوات، وغيرها.

تفاصيل معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

ويشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.

تفاصيل حفل نسمة محجوب في مهرجان القلعة للموسيقى

وكانت المطربة نسمة محجوب تألقت خلال حفلها الغنائي التي أحيته ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، والذى رفع شعار كامل العدد حيث حضره عدد كبير من جمهور ومحبي نسمة محجوب، وقدمت لهم مجموعة من أغانيها المعروفة والتى رددوا كلماتها معها أبرزها، "يا محروسة، والوقت يعدي، وخصوصا راجل"، كما حرصت على الغناء لفيروز، بالإضافة لتقديمها أغاني بلغات أجنبية.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني حيث تحيي العديد من الحفلات داخل مصر وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم والدراما تستعد لطرحهم بالفترة المقبلة.