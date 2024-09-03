نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم الراحلة د.عايدة علام واسم الفنان أحمد راتب بحفل ختام دورته الـ 31 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في حفل ختام دورته الـحادية والثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، اسم الدكتورة الراحلة عايدة علام، أستاذة المسرح بجامعة حلوان، كما يكرم المهرجان اسم الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، الذي قدم للمسرح الكثير من الأعمال المتنوعة.

سبب تكريم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عايدة علام وأحمد راتب

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم دائمًا وعبر دوراته الكثير من الفنانين اللذين أعطوا كثيرا للمسرح وللحركة الفنية والنقدية والبحثية وأثروا عقول ووجدان الجمهور بما قدموه من إبداع.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة، ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

تفاصيل عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.