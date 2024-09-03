نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب ب 51 أغنية و48 مطربًا يتنافسون في التصفيات النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم الإبداع الموسيقي الوطني، أطلقت وزارة الثقافة مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب لهذا العام، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

حيث حققت المسابقة نجاحًا كبيرًا بوصولها إلى مرحلة التصفيات النهائية، بمشاركة 48 مطربًا شابًا قدّموا 51 أغنية وطنية جديدة.

مشاركة واسعة وأغانٍ وطنية جديدة

أوضح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أن عدد الأغاني المشاركة يعكس حماس الشباب المصري لتقديم أعمال وطنية تعبّر عن حبهم وولائهم لوطنهم.

وقد ضمت المسابقة أصواتًا شابة واعدة تعكس تنوع المشهد الموسيقي في مصر.

تقديم مبكر وإتاحة الفرصة للإعداد الجيد

وأشار جلال إلى أن النسخة الحالية من المسابقة شهدت تعديلًا في موعد انطلاقها، حيث بدأت في 1 مايو بدلًا من 1 يونيو كما كان معتادًا في الدورات السابقة.

وجاء هذا التعديل بهدف منح المشاركين وقتًا كافيًا للتحضير الجيد، مما يساهم في رفع مستوى الأعمال المقدمة.

انتهى التقديم للمسابقة في 15 أغسطس 2024، وبدأت مرحلة التقييم لاختيار الأفضل.

إسهامات المسابقة في اكتشاف المواهب الشابة

تُعد مسابقة "أنا المصري" واحدة من أهم المنصات التي تتيح للشباب فرصة الظهور والإبداع في مجال الغناء الوطني. وقد أثمرت الدورات السابقة للمسابقة عن اكتشاف العديد من الأصوات الشابة التي استطاعت أن تجد لها مكانًا مرموقًا على الساحة الغنائية المصرية.

هذه المواهب الشابة أحيَت العديد من الحفلات والمناسبات الوطنية، ونالت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

فروع المسابقة والجوائز المقدمة للفائزين

تشمل المسابقة فروعًا متعددة، منها الغناء، التلحين، التأليف، والتوزيع الموسيقي، مما يتيح للمشاركين إبراز مواهبهم في مختلف جوانب الإنتاج الموسيقي.

ويقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي خمس جوائز مالية للفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف جنيه، بينما يحصل أصحاب المراكز التالية على جوائز تتدرج حتى تصل إلى 5 آلاف جنيه للمركز الخامس.

تستمر مسابقة "أنا المصري" في دعم المواهب الوطنية الشابة، مؤكدةً دورها في تعزيز الانتماء الوطني عبر الأغنية، وتقديم جيل جديد من الفنانين القادرين على حمل راية الفن المصري.