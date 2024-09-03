محمد إمام يشارك متابعيه صورة جديدة من إجازته الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك النجم محمد إمام جمهوره بصورة جديدة عبر موقع إنستجرام، ظهر فيها وهو يقضي إجازته الصيفية، ليشعل قلوب متابعيه بإطلالته الصيفية المميزة وظهوره الرائع.

تعليق محمد إمام وتفاعل المتابعين

علق إمام على الصورة قائلًا: "اللي جاي حلو إن شاء الله"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه الذين عبروا عن إعجابهم بالإطلالة وتعليقاتهم الإيجابية.

نجاح فيلم "اللعب مع العيال"

حقق محمد إمام نجاحًا كبيرًا مؤخرًا في فيلم "اللعب مع العيال"، الذي شارك في بطولته مع أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وآخرين. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة في أول تعاون له مع الفنان محمد إمام.