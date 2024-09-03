غدًا.. شرنوبي يشوق جمهوره لأغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج شرنوبي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام لأغنية جديدة له يقرر طرحها غدًا ولم يفصح شرنوبي عن شئ سوى طرحها غدًا فقط.



رسالة محمد شرنوبي لشرين عبد الوهاب



ونشر محمد شرنوبي مو خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو قائلًا: "أنا مش فارقلي أي حاجة من اللي بتحصل غير أني سمعت صوتك، واحنا كجمهورك مستمتعين بأغانيكي الجديدة وصوتك، ويارب المشكلة اللي بينك وبين روتانا تخلص في أسرع وقت عشان نقدر نسمع صوتك بشكل طبيعي والأغاني تنزل بشكل طبيعي وتاخد حقها اللي المفروض تاخده".



معاناة شرنوبي مع سارة الطباخ



وتابع: "أنا أكتر حد في الفترة دي ممكن يكون حاسس بشيرين أنا بقالي 5 سنين في مشاكل وقضايا مع سارة الطباخ أو مع الشركة اللي أنا كنت ماضي معاها ومن سنتين وكام شهر بالظبط يوم 24 مايو 2022 طلع حكم بانقضاء عقدي، وطلعت الشركة قالت لا عقده منتهاش، لحد ما طلع 3 أحكام بتأكد عن العقد انتهى خلاص وأني معنديش أي التزامات لأي شركة إنتاج وأكتر حاجة تثبت دا أني بمثل بشكل طبيعي وأن أنا ماضي مع شركة من أحسن الشركات في الوطن العربي شركة مزيكا ودي شركة كبيرة وعندها شئون قانونية وعندها ناس بتراجع ورق الناس اللي بتشتغل معاهم خصوصا لو حد من الناس دي عنده مشكلة قانونية معروفة للرأي العام، فالناس دي اتأكدت أن كل حاجة انتهت وأني معنديش التزامات بأي شركة تانية وبناء عليه ماضينا مع بعض وبقينا نشتغل ونزلنا كذا أغنية، والمشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي أن الأغاني بتفضل موجودة على المنصات كلها لأنه موقفنا سليم ولكن في ثغرة في قانون يوتيوب هي دي اللي احنا مش عارفين نتعامل معاها لأنها معمولة عشان تحمي حقوق الناس ولو حد ليه حق عند حد بياخده من خلال الثغرة دي مش عشان الناس تتعدى على حقوق الآخرين".



آخر أعمال شرنوبي

يذكر أن آخر أعمال شرنوبي أغنية إستغنينا.



كلمات أغنية "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي



إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا