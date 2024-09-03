أحمد جودة - القاهرة - مدحت العدل يرد على تصريحات إلهام شاهين حول أداء الصلاة أثناء التصوير: "الموضوع بسيط ولا يحتاج لجدل"

مدحت العدل يرد على تصريحات إلهام شاهين حول أداء الصلاة أثناء التصوير: "الموضوع بسيط ولا يحتاج لجدل".. في تصريح أثار ردود فعل متباينة، رد المنتج الكبير مدحت العدل على تصريحات الفنانة إلهام شاهين التي انتقدت فيها أحد المخرجين لتركه موقع التصوير لأداء الصلاة، حيث علقت قائلة: "مش كل ما الأذان يأذن هيروح يصلي". وجاء رد العدل بسيطًا ومباشرًا، حيث قال: "الموضوع سهل وبسيط ولا يحتاج لجاج، الراجل رايح يصلي 5 دقائق، الدنيا مش هتتهد يعني ما دام مش هيروح يقعد ساعتين، احنا بنعمل قضايا من غير قضايا".

وأوضح العدل موقفه بأن الصلاة لا تشكل مشكلة إذا تمت في وقتها بشكل سريع، مشيرًا إلى أن عمليات التصوير تعطل لأسباب متعددة، وأن أخذ استراحة قصيرة للصلاة لا ينبغي أن يكون أمرًا مثيرًا للجدل، وأضاف: "عايز تروح تصلي روح صلي يا سيدي، هنقول لا يعني؟ ما كلنا مسلمين وبنصلي، التصوير بيعطل 20 ألف مرة وبناخد بريك والموضوع بسيط".

رد الشيخ سعد الدين الهلالي عن تصريحات إلهام شاهين

وفي السياق نفسه، أدلى الشيخ سعد الدين الهلالي بتصريح آخر حول موضوع أداء الصلاة أثناء العمل، مشيرًا إلى أن وجهة نظر إلهام شاهين تحترم، لكنه أكد على أهمية إقامة الصلاة في وقتها ما دام أنها لا تسبب ضررًا على حياة الشخص أو من حوله، وضرب مثلًا بالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية، حيث يكون من الواجب عليه إكمال العملية ثم أداء الصلاة في وقت لاحق، لأن حياة الإنسان تكون في الأولوية.

وأشار الهلالي إلى أن في حالة تصوير الأفلام، من الممكن تنظيم الوقت بحيث يتم أداء الصلاة أولًا، ثم العودة لاستكمال العمل، مؤكدًا أن الموازنة بين أداء العبادات ومواعيد العمل هو الحل الأمثل الذي يجب أن يسعى إليه الجميع.