لهذا السبب.. فادية عبد الغني تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة فادية عبد الغني محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اثارت الجدل حول إصابتها بـ "العمى" الفترة الماضية.

سبب تصدر فادية عبد الغني التريند

تحدثت "فادية عبد الغني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" على فضائية "صدى البلد"، إن إصابتها بالعمى شائعة مثل شائعات كثيرة انتشرت الفترة الماضية عنها، مضيفة: "في ناس عندها هوية أذية الناس ونفسية الغير".

فادية عبد الغني ترد علي شائعات اصابتها بالعمي

وأضافت: "في كذا شائعة اتقالت عني من ضمنها شائعة إصابتها بالعمى، واللي بيتخض من الشائعة دايمًا بيكون أخواتي وقرايبي وصحابي"، موجه رسالة لمن ينشر شائعات عنها غير حقيقية: "لية بتعمل كده وتقرف وتقلق الناس؟!.. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المؤذية"

فادية عبد الغني تكشف سبب رفض فيلم معالى الوزير

كشفت فادية عبد الغني سبب رفض فيلم معالى الوزير، وقالت: "لما اتعرض عليا فيلم معالي الوزير كان فيه مشهد مكنش ينفع إني أعمله بيتلبس فيه زي مايوه وأنا مقدرش أعمل ده وصعب عليا أعمل ده ومكنش ينفع المشهد يتشال لإنه في صميم دراما الفيلم فاعتذرت والأمور مشيت عادي".

زيارة فادية عبد الغني لـ العشراوي

اوضحت فادية عبد الغني لقائها مع الشيخ الشعرواى، وقالت: "روحت للشيخ الشعراوي البيت وقولتله نعمل إيه في مرض والدتي، قالي في حالات المرض نقرب من ربنا جدا، وأهداني مصحف أحطه تحت رأس والدتي وزجاجة مياه مقروء عليها القرآن الكريم كله وقالي تشرب منها، ويا إما اللقاء أو الشفاء، وده حصل سبحان الله في نفس اليوم اللي زورته، ونزلت رحمة ربنا عليها الله يرحمها".

واختتمت فادية: "في زيارتى للشيخ محمد متولي الشعراوي كنت لابسة إيشارب لأني مش محجبة وكنت محرجة، وقالي إنتي حاطة إيشارب ليه وإنتي أصلًا مش محجبة؟ قولتله احترامًا ليك.. قالي تحترميني أنا وعملالي حساب ومش عاملة حساب لربنا، قالي أنا عارف إنك مش محجبة خليكي على طبيعتك، والحقيقة الشعراوي كان لطيفا، وسألت الشيخ الشعراوى عن هل التمثيل حرام؟ رد قائلا "الفن عامل زي السكينة ليها كذا استعمال ممكن أذبح بها بني آدم، أو أقطع بيها لحمة للغلابة تأكلها أو نستعملها في حاجة مفيدة، وإنتي من الناس اللي مش بتعملي حاجة فاجة في الفن".