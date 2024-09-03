لهذا السبب.. حبيبة ابنة عمرو سعد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم حبيبه ابنة الفنان عمرو سعد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل ابيها بعيد ميلادها، وشارك الجمهور بصوره معها ليفاجأهم أنها أصبحت شابة.

سبب تصدر حبيبة عمرو سعد التريند

وتصدرت حبيبة التريند بعدما، نشر عمرو سعد الصور عبر حسابه على Instagram وكتب ليحكي سبب اختياره لاسم حبيبة لابنته.

عمرو سعد يكشف سبب اختياره لاسم ابنته

وقال عمرو سعد: "من 15 سنة اتولدت البنت القمر دي وأول بوكية ورد جالنا كان مكتوب عليه (مبروك حبيبة عمرو سعد) … فقررت يكون ده اسمها، حبيبة وأحلى حبيبة عمرو سعد".

أحدث أعمال عمرو سعد

من ناحية أخرى، بدأ عمرو سعد التحضير لمسلسله الرمضاني 2025، مع المخرج محمد سامي، ومن تأليفه، وإنتاج صادق الصباح، ويحمل اسم "سد الناس"، وقد انتهى المخرج محمد سامى بالفعل من وضع الإطار العام للمسلسل وكتب الحلقات الأولى منه، ويعد هذا هو التعاون التليفزيونى الأول بين عمرو سعد ومحمد سامى، وسيعرض خلال موسم رمضان 2025.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مشاركته في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر"، من بطولة درة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل الاجهر

ودارت أحداث مسلسل الاجهر، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها عمرو، الذي يظهر كشخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيه.