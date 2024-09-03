نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عتبات البهجة.. يحيى الفخراني يشارك في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان يحيى الفخراني علي مسلسل من إخراج ماندو العدل، ومن المقرر ان يشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2025.

يحيى الفخراني يعلق على أزمة "صفعة" عمرو دياب

سبق، كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي، عن موقفه من أزمات نجوم الفن، وأحدثهم النجم عمرو دياب، مع المعجبين بسبب التقاط الصور التذكارية، قال: "يجب احترام خصوصية الفنان في كل الأوقات وأنا شخصيا تأذيت خلال عزاء صلاح السعدني من البعض، وبالتالي المسألة لازم تتحجم ويبقى فيه مصور صحفي أو اثنين في التغطية الإعلامية لأي حدث، رأيي إن فيه حدود في مطالب الجمهور التصوير مع الفنان، يعني وأنا في بيتي خلاص انتهينا، وحياتي الخاصة محدش له دعوة بيها، ولكن الناس بتحب تتعرف على حياة الفنان، ولكن من وقت لآخر الفنان لازم يتفاعل مع الناس

آخر أعمال يحيى الفخراني

وكان اخر اعمال يحيي الفخراني هو مسلسل عتبات البهجة دارت أحداثه في 15 حلقة، وظهر الفخراني خلاله بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، يترك عمله ويدخل عالم السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسر.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

وشارك الفخراني بطولة عتبات البهجة كل من صلاح عبدالله وجومانا مراد، والمسلسل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد تحمل نفس الاسم، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل.

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاصه.