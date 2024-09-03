نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عز يكشف عن سبب حزنه الفترة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمر الفنان محمد عز، بحالة حزن بسبب قلة مشاركته في أعمال فنية جديدة، وحرص على لصق أسماء الأعمال الفنية التي شارك فيها على الحائط كدعما لنفسه.

ونشر الفنان محمد عز مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على "إنستجرام" بعدما قام بلصق أسماء الأعمال الفنية التي شارك فيها معلقًا: “سرحت شوية في الحال لقيت نفسي هزعل فقولت لأ الحمد لله”.

وتابع: “قمت عملت الحيطة دي في المكتب بايدي في حاجات تاني للأسف مش موجود منها الورق، عملتها عشان أقدر أكمل عملتها عشان كل ما أشوف الحال نحوا ثقتي بنفسي متتهزش”.

اختتم عز قائلًا: “إن شاء اللي جاي أحلى وأجمل، وظني ويقيني في ربي خير، إن شاء الله هكملها وإن شاءالله يبقى فيها حاجات تانيه تحبوها”.

قصة مسلسل المداح 4



يذكر أن آخر أعمال محمد عز، مسلسل “المداح 4” وكانت تدور قصة المداح في موسمه الرابع حول صابر المداح الذي يجد نفسه في صراع آخر مع الجن ويذهب إلى مساعدة عائلة صعيدية من أسوان ومن ثم يتعرض للعديد من المواقف المريبة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل المداح 4



شارك في مسلسل المداح الموسم الرابع كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان حمادة هلال وهم: هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، حنان يوسف، خالد سرحان، مي سليم، دنيا عبد العزيز، دياب، حمزة العيلي، أحمد بدير، هلا السعيد، وآخرين من النجوم المميزين والعمل من تأليف أمين جمال، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.