أحمد سعد يحتفل بنجاح أغنية "بنت ناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا أحدث أعمالهم الغنائية التي تحمل اسم "بنت ناس" وقد لقت استحسان هائل ونجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وسرعان ما انتشرت الأغنية بين الجمهور، بالإضافة لتصدرها التريند بعد طرحها بساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

واحتفل المطرب أحمد سعد بنجاح العمل حيث طرح بوستر أغنية بنت ناس، وعلق عليه: «بنت ناس تريند 1 مصر وتريند في جميع الدول العربية»، وبالفعل وصلت نسبة مشاهدة الأغنية حتى الآن إلى 621 ألف مشاهدة في 5 أيام.

أغنية "بنت ناس" من كلمات مصطفى حدوته، الحان وليد العطار، توزيع إيهاب كلوبيكس.



كلمات أغنية "بنت ناس"



تضحكلي الدنيا في ضحكتها

و يسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

انا مقابلتش اجمل منها

تتدلع تختارعلي ذوقها

و بسيبها علي راحتها بشوقها

عيني بتحسدها علي هدوئها

انا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

و عيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

بيروقلي الجو بروقانها

اسمي بيحلو علي لسانها

ولا حتي اربعه يملو مكانها

لا هي وبس مفيش غيرها

بتمزج لما اسمع صوتها

بتمزج أو ي لما ابسطها

و موافق علي كل شروطها

مش شايف في الدنيا دي غيرها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجملها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها