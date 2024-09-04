نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي: اتمني تقديم اعمال كثيره تتحدث عن ذوي القدرات الخاصة و البروقراطية المصرية سبب خنق حركه المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي في تصريحات للفجر الفني، عن سعادتها لمشاركتها فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة والخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة، للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.

وقالت رانيا فريد شوقي: 'أنا عضو في مجلس إدارة مؤسسة اولادنا مع أستاذة سهير عبد القادر، وهي بمثابة الدينمو والتي تحرك كل الأحداث، ونحن فخورين وسعداء بالملتقى وبكوننا قادرين على تنفيذ شئ مميز لأولادنا ذوي القدرات'.

واضافت رانيا: "مازلنا لا نناقش قضايا ذوى القدرات الخاصة بشكل درامي واقعي، حيث نسلط الضوء عليهم بكل هامشي وفرعي في الأعمال ولا يكونو الحدث الرئيسي ونسبة ضئيلة من الأعمال تكلمت عنهم كبطل رئيسي'.

وعن دعم مواهب ذوي القدرات، قالت:" كل انسان يجب ان يعطي فرصة لغيرة، ويقدر ظروف الغير، هذة الفترة اصبحنا نهتم اكثر بمواهبهم، لكن لازلنا لا نناقش قضايا ذو القدرات الخاصة بشكل درامي واقعي، وتحدثت الدراما بنسبة ضئيلة عنهم".

اوضحت رانيا عن تمنيها لتجسيدها عمل عن ذوي القدرات قالت رانيا فريد شوقي: "كلنا نتمني هذا الأمر لكن ليس بأيدينا أي شئ لأن المنتج هو الذي بيتحكم في هذا العامل ويحدد ما يريد تسليط الضوء عليه، المتحدة هي من تحدد الاعمال التي تعرض"

وذكرت رانيا اسباب عدم ازدهار المسرح في مصر، قالت: "لدينا مشكلة في الثقافة، وزير الثقافة وضع يده علي بروتوكلات ويساعد في حل المشكله، ولكن محتاجين سرعة وليس ايقاع حكومي و روتين، وليزدهر المسرح يجب الاهتمام بالمسارح والبنية التحتيه، ووزير الضرائب السابق منع تصاريح الاعلان عن مسارح الدولة، البائع الجائلين الذي يسدوا ابواب المسارح ببضائعهم في العتبه ".

واستكملت رانيا:" لدينا تاريخ عريق وكبير وحضارة، بجانب القصور و المسارح التي يحتجون لاهتمام وتلميع، المسرح القومي يحتاج لبعض التعديلات والترميم، البروقراطية المصرية سبب خنق حركه المسرح".

ووجهت رانيا فريد شوفي رسالة شكر للفنانة سميحة ايوب، وقالت انها سيدة المسرح العربي وليس المصري فقط، كنت اتابعها منذ الصغر بجانب مشاركتي بجانبها في مسلسل الضوء الشارد، وايضا ذكرت جزء من محابتها لـ سعد الدين وهبة.

واختتم رانيا فريد شوقي حديثها بلتطرق لدورها في مسرحية "مش روميو وجوليت"، قالت : " المسرحية جاءت بنأ عن توليفة من المخرج عصام السيد، نجاح العمل اثبت خطا مقولة الجمهور يريد ذلك، لان الفن الجيد بيوصل للناس و بيحبوا وينجحه، وستعرض للمرة الثانية في 26/6 ".