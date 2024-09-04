نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يفتح النار على تيكتوكر شهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الفنان كريم الحسيني التيك توكر شاكر، بعد مهاجمته لمسرحيته الجديدة "كازينو"، حيث شارك "كريم" جمهوره بفيديو مخرج المسرحية من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه :"انا معرفش (باسم داوود) شخصياً بس طبعاً شرف ليا انى اعرفه ونبقى صُحاب وأعزمه على مسرحية كازينو ينورنا لأنه شبهنا ومننا وراجل موهوب وناجح وده حقه".

وأضاف :"من حُسن حظى إنى معرفش مين (شاكر) بتاع التيك توك ده ومش عايز اعرفه خااااااالص بصراحه ولا يهمنى خالص انى اعرف اى شخص زيه مهووس بالسوشيال زفت أو نجم على اى هرى من اللى ربنا بلانا بيهم ".

وتابع :" نصيحه منى يا عم شاكر لو عرفت تجيى وتدخل مسرح السلام " فرقة المسرح الحديث" ده لو هو عارف مكانه اصلا، المهم لوعرفت تدخل و تلاقى كرسى عندنا فى مسرحية كازينو او لو حد حجزلك مثلاً كمان اسبوعين ولا حاجه هاتتعلم حاجه مهمه اوى اكيد مش هاتتعلم تمثيل مننا لاااااااا انت أبعد من كده من بكتييييير لكن هاتسمع اغنيه أنا عاملها فى العرض اسمها برانويا لايقه على الايجو بتاعك اوى ونصيحه منى يابنى من واحد بيمثل ايام مانت كنت مجرد فكره فى دماغ ابوك مش مستاهله يا حبيبي .. ياما نجوم بتروح عليهم هدى اعصابك شويه".



وأشار :" يارب يشوف البوست ده عشان ال ١٠ مليون اللى عنده يعرفونى وأتشهر وأمثل بقى وأبقى مشهور والناس تشاور عليا المهم انى بحبك يا (باسم يا داوود) وانا حاجزلك كرسى صف اول يا نجم عندنا فى العرض عشان ده مكانك الحقيقي ويشرفنا فنان فقير وليا الشرف عبد من عباد الله قول يارب ياعم شاكر عشان ربنا يكرمك ويهديك ".

أبطال مسرحية كازينو



يضم العرض نخبة من الفنانين، منهم كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، ومحمد دياب، والعرض من إخراج عمرو حسان.

يشهد العرض أيضًا مشاركة مجموعة من الفنانين في مجالات مختلفة، منهم حسن شحاتة في الاستعراضات، ومحمد عبد الحميد في الديكور، ومها عبد الرحمن في الأزياء، وعز حلمي في الإضاءة، وأمل حسام في المكياج، كما يتولى خالد مهيب مهمة التصوير الفوتوغرافي وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية.



أحداث مسرحية كازينو



تدور أحداث العرض داخل كازينو، حيث تتجمع مجموعة من الأصدقاء في جو من الترفيه، ومع تتالي الأحداث تتكشف خيوط المؤامرات والأسرار التي تربط الأصدقاء، ما يخلق أجواء مشحونة بالتشويق والإثارة

