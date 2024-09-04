نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير ينشر صور له من العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المطرب سعد الصغير عدة صور له من مناسك العمرة من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

علق قائلا:' الحمدلله على تمام العمرة اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وأوجبته ولا ذنبا إلا غفرته يارب العالمين".

وفي سياق آخر ، نفى مصدر أمني حقيقة ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن العثور على سيدة تدعى أنها طليقة مطرب الشعبي سعد الصغير وملقاة في وسط الشارع بالعجوزة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج” بعدم صحة هذه الأخبار، مشيرًا إلى أنه لم يحرر أي محضر عن الواقعة حت الآن.

نشرت المواقع الإخبارية، خبر بعثور أهالي منطقة العجوزة على سيدة مغشى عليها وسط الشارع، على الفور تم نقلها إلى مستشفى إمبابة العام.

وعقب إفاقتها ادعت السيدة أنها طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، مشيرة إلى أنه هو من تعدى عليها، حسب وصفها.

وبنقل السيدة المصابة إلى المستشفى تبين أنها لا توجد بحوزتها أية أوراق شخصية تثبت شخصيتها، ولدى إفاقتها قررت أنها طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، واتهمته بأنه من تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها وتخلص منها بإلقائها بالشارع.

تم تحرير محضر بالواقعة داخل المستشفى، وادعائها أن المطرب سعد الصغير تعدى عليها وألقاها في الشارع للتخلص منها.