نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “عبير” بإطلالة صيفية أنيقة حيث ارتدت بنطلون جينز، وتوب كت مكشوف البطن، به الكثير من الألوان، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

عبير صبري ودورها في مسلسل “مطعم الحبايب”

تظهر عبير صبري ضيفة شرف في مسلسل مطعم الحبايب، والعمل يشارك فيه كل من بيومي فؤاد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، انتصار وآخرون.

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم

آخر اعمال الفنانة عبير صبري

وكان اخر اعمال عبير صبري هو فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.

وايضا شاركت في مسلسل حدوتة منسية، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي والعمل شارك فيه كل من سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، هلا السعيد، هبه عبدالغني وآخرين.

مسلسلات شاركت فيها عبير صبري

مسلسلات: الدرب الجديد، الشحات لم يحلم أمل، الفراشتان والنور، آبابا لغة الصمت، بيان رسمي، يا عزيزي كلنا لصوص، لن أخضع لرجل، فوازير المضحكون، عظمة يا ست، نقوش من ذهب ونحاس، ومن الذي لا يحب فاطمة، الحصيدة، أصل وخمس صور، دمي دموعي وإبتسامتي، وبقيت الذكريات، هوانم جاردن سيتي 2، شيء غير الحب، القلب يخطئ أحيانا، أوقات خادعة، الفرار من الحب نواع، المحاربون، ألف ليلة وليلة، همسات، منشية البكري، الهودج العالية، انظر حولك وابتسم، قلوب تائهة، أصعب قرار، قيود من نار، الهاربة 1، مسك الليل، دموع القمر، جنة إبليس، أحلام نبيلة.