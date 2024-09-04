نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بأحدث ظهور من الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة هيفاء وهبي صور لها من الساحل الشمالي بأحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “وهبي” بإطلالة بمبي أنيقة حيث ارتدت فستان كت باللون البمبي، وشنطة يد باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا ووضعت ماكياج ناعم ملائم للإطلالة، وعلقت على الصورة قائلة :"بمبي" مما أثار إعجاب الكثيرين معها.

أخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

و تعيش النجمة هيفاء وهبى حالة من النشاط الفنى، حيث حققت نجاحًا من خلال أغنيتها الجديدة "يا نحلة" والتى طرحتها على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان.

كلمات أغنية “يا نحلة” لهيفاء وهبي

علشان أنضف منه وافوق

محتاجه غساله ومسحوق

وآخد مشاعري فومين

وانقعها في كلور

وأعصر قلبي واسيبه يومين

في الشمس منشور

كان بقعة كان تيت تيت تيت

كان فيروس في الزور

كان عدوى الله يكون في عونها

اللي عليها الدور

واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك

كان هم كبير وانزاح

محبوسة ولقت المفتاح

وكإِن حياتي كان فيها تراب

بس أنا نفضته

كان عمري هيتسرسب

بس لحقته ولقطته

ويا ميلة بخته اللي بيغرز

ده يا ميلة بخته

واللي بينفد بجلده

ده يا حظه يا بخته

واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك

أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي السينمائية

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي إنتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "ولاد المحظوظة" ومن المفترض عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف هيثم سعيد والإخراج للمخرج مرقس عادل.

التصالح بين هيفاء وهبي وياسر الحريري



وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن انتهاء الأزمة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، والتي نشأت بسبب خلاف حول حفل أقيم في الساحل الشمالي. تم التوصل إلى تصالح بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء النزاع.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أكدت فيه إلغاء قرار منع إصدار تصاريح العمل لهيفاء وهبي في مصر، مؤكدة أن الفنانة الآن لديها كامل الحقوق لممارسة نشاطها الفني والحصول على التصاريح اللازمة للعمل داخل البلاد.

رفع الإيقاف من نقابة المهن التمثيلية



كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن رفع الإيقاف عن هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع شركة "الريماس" للتصالح بينهما وتم التنازل وديًا عن الشكوى التي كانت مقدمة ضدها من قبل الشركة، مما يسمح لها بمزاولة أنشطتها الفنية بشكل طبيعي.