نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عز يحتفل بمسيرته الفنية وهكذا مازح جمهوره في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

مازح الفنان محمد عز جمهوره مشاركته فيديو له يستعرض أعماله الفنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:"سرحت شوية في الحال لاقيت نفسي هزعل فقولت لأ الحمد لله، قمت عملت الحيطة دي في المكتب بأيدي في حاجات ثاني للأسف مش موجود منها الورق، عملتها عشان أقدر أكمل، عملتها عشان كل ما أشوف الحال نحوا ثقتي بنفسي ما تتهزش أن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل".

وأضاف:" وظني ويقيني في ربي خير ان شاء هكملها وإن شاء الله يبقى فيها حاجات ثانية تحبوها".



تعليقات الجمهور على منشور محمد عز

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات مسيرها تروق وتحلى، ربنا يوفقك، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، ربنا يعوضك خير، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد عز



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل المداح أسطورة العودة، الجزء الرابع وشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبدالوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال.