نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد وأسعار تذاكر حفل أصالة في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة أصال لإحياء حفلا غنائيًا ضخما، ومن المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر في أبو ظبى.

ومن المتوقع أن تقدم أصالة مجموعة مميزة من أغانيها الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “فوق، سبب فرحتي،جابوا سيرتي، بنت أكابر، غلبان، شامخ”.

أسعار تذاكر حفل أصالة

أطلقت الشركة المنظمة التذاكر للجمهور بأسعار متنوعة لتناسب جميع الفئات. تتراوح الأسعار بين 35.42 دولار أمريكي و410.90 دولار أمريكي، مع الفئات التالية:

الفئة الأولى: 35.42 دولار أمريكي

الفئة الثانية: 55.26 دولار أمريكي

الفئة الثالثة: 83.60 دولار أمريكي

الفئة الرابعة: 155.86 دولار أمريكي

الفئة الخامسة: 240.87 دولار أمريكي

الفئة السادسة: 410.90 دولار أمريكي

ومن ناحية أخري، أعلنت الفنانة عن تحضيرها لألبوم جديد، وأشارت إلى أنها تعيش حاليًا أجمل أوقاتها خلال تحضير ألبومها المصري المقبل، مشيرةً إلى أن هذا الألبوم سيكون إضافة جديدة ومميزة لمسيرتها الفنية.