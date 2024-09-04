آخرها سيجارة... هكذا روج هاني محروس عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع هاني محروس مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف عن بوستر أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "آخرها سيجارة" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه :" انتظروا أغنية آخرها سيجارة دويتو جديد بين مصطفى حجاج وجاد شويري قريباً".

تعليقات الجمهور على منشور هاني محروس

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، منتظرينك، بالتوفيق والنجاح المستمر، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هاني محروس



والجدير بالذكر آخر أعمال هاني محروس، أغنية طبعك غلاب نورهان المرشدي، وأغنية بشوفك سعد لمجرد، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد، ميكس وماستر هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بشوفك على اليمين واشوفك على الشمال

بشوفك في الجنوب.. واشوفك في الشمال

أول ما أقرا في كتاب.. بلاقيك على الغلاف

من أول حرف (ب).. لآخر حرف كاف

في الصالة في الفراندا.. في الفازة في كل وردة

في الحر في ليلة باردة.. معايا في كل حال

حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار‏

بشوفك في الشوارع.. وفي نور الإعلانات

بشوفك على الحيطان.. وحتى البلكونات

بشوفك في الدولاب.. مرصوص بين الهدوم

معايا بشكل خاص.. ومعايا في العموم

بشوفك في الطابور.. وأنا داخل المطار

بشوفك في السحور.. واشوفك على الفطار حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار

بشوفك الصبح واشوفك العصر.. في أصغر حارة وأكبر قصر

اجيلك المغرب فتروح مصر.. ملفف قلبي وراك

بشوفك من بعد ومن قبل.. عيونك مشتني على الحبل

وحبك زي القهوة الدبل.. بيبدأ يومي معاك