وليد توفيق يوجه رسالة شكر لنقابة الفنانيين السوريين.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النجم الكبير وليد توفيق رسالة شكر لنقابة الفنانيين السوريين، وذلك بسبب تكريمه من دمشق، حيث نشر صور أثناء تكريمه، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “تويق” على الصور قائلا :"شكرا من القلب لنقابة الفنانين السوريين في دمشق الحبيبة وسعادة النقيب محسن غازي والمايسترو هادي بقدونس صديق العمر على هذا التكريم الذي أعتز به وحفاوة الإستقبال التي يملؤها الحب وكرم الضيافة ..

وتابع قائلا :" واتشرف بأن أهدي هذا التكريم الغالي على قلبي إلى روح صديق العمر الغالي الموسيقار الراحل ملحم بركات".

آخر أعمال وليد توفيق

والجدير بالذكر آخر أعمال وليد توفيق أغنية ببعت سلام، والتي حازت على إعجاب الجماهير.



كلمات أغنية ببعت سلام

كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

نبذة عن النجم وليد توفيق

وليد توفيق (8 نيسان1954 -)، مغني لبناني من مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.

نجح بصورة مستمرة في مصر، وأيضًا يعرف بحفلاته وظهوره في تسجيلات فيديو. شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد. إلا أن أنجحها كان فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما. تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل عالساحة.

يمتاز وليد توفيق بالإضافة إلى موهبته بالغناء بموهبة متميزة بالتلحين بدليل نجاح الأغاني التي لحنها لنفسه مثل وحدك حبيبي وعشقك عذاب. يذكر أن له كثير من الأغاني منها أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، كوبري 6 أكتوبر، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال، يوه شوقد اهواكي، متعود عالسهر.

بالإضافة إلى الغناء العاطفي نجح في تقديم الأغنية الوطنية والإنسانية مثل اه زينب، يا وابور، علي صوت الحجر، طير صغير، يابحر، الخ