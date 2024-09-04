نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان عن سبب طردها من درس ديني: قالولي الجرنال والتليفزيون حرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة حنان كواليس تجربتها مع حضور جلسات الدروس الدينية، ولماذا قررت تجنب هذه الجلسات ودراسة الدين بنفسها، وذلك خلال حوارها في برنامج “قعدة ستات” التي تقدمة الإعلامية مروة صبري، عبر شاشاة “ألفا”

وقالت حنان: "أنا كنت مجادلة وبعض الأمور كنت مش عارفة أقتنع بها، وأكبر حاجة خلتني توقفت تماما عن حضور دروس الدين وقررت أدرس بنفسي إن في أحد الدروس الداعية قالت أنا كمسلمة مينفعش أقرأ الجرنال أو يكون في تليفزيون في البيت لأنه حرام وشيطان، وإن دوري كمسلمة أربي الأولاد وأطيع زوجي طاعة عمياء، وحرام أروح السيدة أو الحسين".

وتابعت: “جادلت مع الداعية وقلت لها ده كلام غير منطقي، وانطردت من الدرس والجلسة”.

وتحدثت حنان عن الفنانات اللواتي صُدمن من سلوك بعض الدعاة وقررن خلع الحجاب، قائلة: "قابلت فنانات كتير قلعوا الحجاب، طبعا مساكين دخلوا بعاطفتهم جدا وتأثروا بكلام ومشوا ورا شخص أو سيدة، ومعلوماتهم الدينية كانت بسيطة واتصدموا، مع إن ربنا قال عرفوه بالعقل مش بالعاطفة".