نجوى فؤاد: "لم أتاجر بالحجاب وأرتديه على غرار فنانات شهيرات"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، أنها لم ترتدِ الحجاب مثلما أشيع مؤخرًا، وأوضحت أن كل ما جرى هو طرح سؤال افتراضي عليها أثناء لقاء تلفزيوني، فأجابت بطريقة عقلانية.



كما أضافت في تصريحات صحفية، أن ما قالته هو مجرد رسالة للعاملين في الوسط الفني بأنها تحتاج للعمل والمشاركة في الأعمال الفنية، حتى تستطيع أن تنفق على نفسها، وتستكمل رحلة علاجها، خاصة أنها تعاني من الانزلاق الغضروفي الذي أفقدها القدرة على السير، مردفة أنها أجرت عملية جراحية بالعمود الفقري منذ يومين، أنفقت عليها مبلغا ضخما.

وأكدت أن الفن هو بالنسبة لها الشيء الذي يجعلها تتغلب على المرض والوحدة، خاصة أنها تقيم بمفردها حاليًا في شقتها بالقاهرة، وإذا قررت أن تعتزل الفن فستعلن عن الأمر من خلال بيان صحافي لكن هذا الأمر مستبعد.

كما قالت إن هناك بعض الفنانات اللواتي اعتزلن وارتدين الحجاب بعد أن تزوجن من بعض رجال الأعمال، وعلى الرغم من أن بعضهن خلع الحجاب وعاد للفن مرة أخرى، فإنها لم تفكر أن "تتاجر بالحجاب وترتديه مقابل الحصول على مبلغ مالي".