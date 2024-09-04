رمضان 2025.. ريهام عبد الغفور تعلن تعاونها مع إياد نصار وفتحي عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل للمخرج هاني خليفة، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «كلاكيت» المذاع عبر نجوم إف إم.

وقالت ريهام عبدالغفور: "بنحضر لمسلسل في رمضان من إخراج هاني خليفة، مع إياد نصار وفتحي عبدالوهاب وناس تاني".

وعن حقيقة مشاركتها في مسلسل أخر مع الفنانة منى زكي لعرضة في شهر رمضان القادم، معلقة: «أنا كنت ارتبطت مع المخرج هاني خليفة ومقدرش أعمل مشروعين في رمضان في نفس الوقت».

وتابعت: “وطبعا منى حبيبة قلبي ومن أكتر الناس اللي أتمنى أشتغل معاهم، والمخرج محمد شاكر خضير من أهم المخرجين بالنسبة لي".

أخر أعمال ريهام عبد الغور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور السينمائية فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.