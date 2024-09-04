نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسمة محجوب تتألق بافتتاح معرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت المطربة نسمة محجوب سهرة غنائية على هامش انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولي بمدينة العلمين الجديدة، بمطار العلمين الدولي، بحضور الفريق محمود عبد الجواد.

إطلالة نسمة محجوب

وتألقت الفنانة نسمة محجوب خلال الحفل حيث ظهرت بإطلالة فنية أنيقة مع فستان أصفر مميز بتسريحة مميزة بعدسة المصور فهد الصياد، وقدمت نسمة محجوب باقة متميزة ومتنوعة من أغنياتها منها، "يا محروسة، أهل مصر، غنيلي شوي شوي، كما قدمت ميدلي للفنانة الكبيرة فيروز، بالإضافة لعدد من الأغاني باللغة الفرنسية التى نالت إعجاب الحضور.

تفاصيل المعرض

وشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني حيث تحيي العديد من الحفلات داخل مصر وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم والدراما تستعد لطرحهم بالفترة المقبلة.