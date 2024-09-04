نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالموسم الفني الجديد..روائع الموسيقى العربية في أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لتقديم إبداعات الموسيقى والغناء العربى تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان روائع الموسيقي العربية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى إنطلاق موسمها الفنى الجديد ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ فى الثامنة والنصف مساء الخميس ٥ سبتمبر علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال زمن الفن الجميل منها، ليلة من الليالي فاتونا، ياللي سامعني قول يا نور عيني، هوا يا هوا، إيه هو ده، لأ مش أنا اللي ابكي، قارئة الفنجان، علي رمش عيونها، يا حلو صبح، يا قمر اسكندرانى، احضنوا الأيام، مش كفاية، أي دمعة حزن لا، إلى جانب موسيقي حكاية،أداء النجوم ياسمين إبراهيم، وائل أبو الفتوح، ندي غالب، ياسر سعيد، محمد رئيس، السيد وهب الله، ولاء طلبه، محمد الخولي.

معلومات عن فرقة أوبرا الإسكندرية

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.