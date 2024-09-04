نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. ريهام عبدالغفور تكشف تفاصيل مسلسل "ظلم المصطبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت ريهام عبدالغفور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلاكيت، الذي يُذاع عبر راديو نجوم إف إم، تفاصيل عن مشاركتها في موسم رمضان المقبل 2025 بمسلسل ظُلم المصطبة مع فتحي عبدالوهاب وإياد نصار.

ريهام عبدالغفور تكشف تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

وقالت ريهام: أواصل التحضير لمسلسل ظُلم المصطبة المقرر عرضه في رمضان المقبل، والعمل من إخراج هاني خليفة، ويجمعني بـ فتحي عبدالوهاب وإياد نصار.

واضافت ريهام: شخصيتي في المسلسل سأقدمها بشكل مختلف على قدر المستطاع، وهي ليست شبهي، ولقد قمت بتقديم أدوار مختلفة خلال الفترة الماضية حتى لو كان هناك تشابه في الشخصيات ولكن مسئوليتي أن أقدمها بشكل مختلف.

تفاصيل مسلسل ظُلم المصطبة

تدور احداث مسلسل ظلم المصطبة في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية، ومن بطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، وسيُنافس في دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

ومن ناحية أخرى، ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل إجازة وضع، ويشاركها في بطولته محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.

آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت في مسلسل رشيد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه: خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، الراحل أشرف عبدالغفور، محسن منصور، صلاح عبدالله، انتصار، صفوة، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة.