نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفلام من المسافة صفر تفتتح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي يعقد دورته الخامسة في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري، عن تنظيم برنامج خاص لأفلام مبادرة "أفلام من المسافة صفر" التي أطلقها المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي، لتوثيق المجازر التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث سيشهد مهرجان الدار البيضاء العرض الأول لهذه الأفلام في المملكة المغربية وشمال إفريقيا.

مهرجان الدار البيضاء

كلمة رئيسة المهرجان



وقالت فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، إن المهرجان كان حريصا منذ الإعلان عن مبادرة "أفلام من المسافة صفر" على أن يكون أحد المنصات التي تعرض هذه الأفلام، خاصة أنها تعتبر توثيقا مرئيا بالغ الأهمية لما يحدث في غزة، موضحة أن المخرج الكبير رشيد مشهراوي رحب بعرض "أفلام من المسافة صفر" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لكي يشاهدها جمهور مدينة الدار البيضاء.



وأشارت النوالي، إلى أنه وقع اختيارها على فيلم "لا" للمخرجة الفلسطينية الشابة هناء عليوة، وهو أحد أفلام المبادرة، ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، موضحة أن الفيلم مليئ بالبهجة رغم المآسي التي يعيشها سكان غزة.



يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، يكرم في دورته الخامسة النجم المصري حسين فهمي والنجم والمخرج السوري أيمن زيدان، والناقد اللبناني إبراهيم العريس، والنجم المغربي الكبير محمد الخلفي، والنجمة المغربية جليلة التلمسي.