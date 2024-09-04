نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريهام عبدالغفور تعتذر عن مسلسل مني زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت ريهام عبدالغفور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلاكيت، الذي يُذاع عبر راديو نجوم إف إم، سبب اعتذارها عن مسلسل منى زكي الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

اعتذار ريهام عبدالغفور عن مسلسل منى زكي

وقالت ريهام: “مسلسل منى زكي عُرض عليّ بعدما كنت قد ارتبطت بالفعل بمسلسل ظُلم المصطبة، لذلك اعتذرت عنه لأنني لا أقدر على تقديم عملين في نفس الوقت في رمضان، ولكن منى حبيبة قلبي ومن أكثر الناس التي أتمنى العمل معهم”.

أحدث اعمال ريهام عبدالغفور

ومن ناحية اخري، تشارك ريهام عبدالغفور في مسلسل ظلم المصطبة، الذي يدور احداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية، ومن بطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، وسيُنافس في دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح.

كما ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل "إجازة وضع" ويشاركها في بطولته الفنان محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.

آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل رشيد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه: خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، الراحل أشرف عبدالغفور، محسن منصور، صلاح عبدالله، انتصار، صفوة، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، وقدمت ايضا مسلسل الغرفة 207، الذي جمعها مع محمد فراج، ومسلسل الأصلي، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

كما شاركت في فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وهو من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز.