نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين المقبل.. إعادة عرض مسلسل "أشغال شقة" على Mbc مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد واسماء جلال، نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2024، تابع الجمهور المسلسل علي مدار 15 يوم، وحصد لقب المسلسل الاعلي نسبة مشاهدة.

إعادة عرض مسلسل أشغال شقة

كشفت قناة MBC مصر من خلال حسابها على إنستجرام عن عرض مسلسل أشغال شقة ابتداء من الإثنين المقبل، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

جزء ثاني لـ مسلسل أشغال شقة

سبق، كشف الفنان هشام ماجد، عن بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل «أشغال شقة»، قائلًا: «في جزء تاني من مسلسل أشغال شقة في رمضان، خالد دياب وشيرين دياب بيكتبوا دلوقتي في الحلقات الأولى وإن شاء الله زي ما الجزء الاولاني عجب الناس ده يعجبهم، وهيبقى بنفس الفريق».

مسلسل أشغال شقة تريند

وتمكن مسلسل أشغال شقة من جذب الجمهور والتواجد ضمن أكثر 10 مسلسلات مشاهدة عبر منصة "شاهد"، تابعه الجمهور بحماس كبير وتفاعل مع حلقاته وكان "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقات كثيرة.

قصة مسلسل أشغال شقة

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، وهو ما يدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل أشغال شقة

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف هم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، نهى عابدين، إنعام سالوسة، إيمان السيد، إنجي وجدان، وريم خوري، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

خطا غير ملحوظ في مسلسل أشغال شقة

سبق، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خطأً غير ملاحظ في إحدى حلقات مسلسل "أشغال شقة"، حيث ظهرت الفنانة أسماء جلال التي تجسد شخصية "ياسمين" في إحدي حلقات المسلسل، وهي تتمازح مع الفنان هشام ماجد الذي يجسد دور الدكتور "حمدي"، كان الثنائي في سيارة معًا، وفجأة بدأت ياسمين في غناء مهرجان شعبي وتهرول معه، وفي خطأ غير مقصود، نادى الدكتور حمدي على ياسمين باسمها الحقيقي قائلًا: "خلاص يا أسماء هشوف هشوف" بدلًا من استخدام اسم شخصيتها في المسلسل.