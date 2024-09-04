ريهام عبد الغفور تنتظر عرض "كتالوج".. وتستعد لرمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسلها الجديد "كتالوج" قريبًا، والذي يشاركها بطولته عدد من النجوم.

تفاصيل مسلسل كتالوج

"كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.

كما تستعد ريهام لموسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادى مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال فيلم “ ليلة العيد ”

شارك فى بطولة فيلم “ ليلة العيد ” الفنانة القديرة يسرا، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة عبير صبرى، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان القدير سيد رجب، الفنانة يسرا اللوزى، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة هنادى مهنى، الفنان محمد لطفى، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة نهى صالح، الفنانة مايان السيد، الفنان محمود حافظ، الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول، الفنان القدير محمد محمود، الفنانة القديرة عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز