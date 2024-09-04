تامر هجرس لـ "دوت الخليج الفني": جوازة توكسيك كان مؤثر بالنسبالي وبعامل بناتي كأصدقائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان تامر هجرس حالة من النشاط الفني وبشكل خاص على المستوى السينمائي، حيث تألق في أحدث أعماله فيلم جوازة توكسيك الذي يعرف حاليًا في دور العرض وحقق إيرادات عالية.

وبدأ تامر هجرس حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، وبدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم (بركان الغضب) ثم شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم (التجربة الدنماركية)، ثم شارك بعدها في بطولة أفلام (عمليات خاصة) و(البلد دي فيها حكومة). تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: (خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز).

من رشحك لفيلم جوازة توكسيك؟

جوازة توكسيك كان بيتكتب وإحنا كلنا نفس الكاست بتاع فيلم شوجر دادي لؤي ومحمود المنتج، والفكرة كانت عند لؤي وكنا بنحضرها مع بعض والبروفات مع بعض وتحضير الورق مع بعض.

وكان الموضوع بعد ما فيلم شوجر دادي نجح وكسر الدنيا وجاب المليارات في الإيرادات قرروا إننا نعمل فيلم تاني وكانوا عايزيني معاهم المنتج والمخرج.

ما الذي جذبك لدور مؤنس في فيلم جوازة توكسيك؟

إن هو فيه كذا طبع ككاركتر وده بيبقى حلو أوي لأي ممثل وبيقدر يلعب فيه وبعد كده حسيت إن أنا ممكن أدخل بردو حاجات معينة تبقى مضحكة ولذيذة.

وهي شخصية جميلة بتحب الحياة ممكن يعلمنا كتير ويعلم الجمهور كتير ودي كانت حاجة مغرية أوي في دور مؤنس.



حدثنا عن كواليس الفيلم كيف كانت خاصة إنه ثاني عمل يجمعك بليلى علوي في فترة قصيرة؟

ليلى جميلة جدًا وشخصية لذيذة أوي وأنا وهي صحاب أصلًا برا الشغل وبنبسط إني بشتغل معاها فكانت حاجة جميلة أوي، ودايمًا وإحنا في الغردقة كان بيجلنا طلب تصوير نخرج مع بعض ونتعشا مع بعض وكنا دايمًا بناكل مع بعض كل يوم آخر الشغل ودايمًا على علاقة كويسة.

هل في صفات متشابهة بين تامر هجرس وشخصية مؤنس؟

أي شخصية باخدها في أي فيلم عشان دايمًا يبقى فيه مصداقية وتبقى ماشية بنعومة للجمهور المتفرج دايمًا الممثل ياخد من شخصيته يدخلها في الشخصية نفسها، حاجات زي إيماءات وحركات فهي حاجات بتبقى بالنسباله مريحة والتمثيل بيبان طبيعي جدًا.

ومن ناحية التشابه أنا بحب الحياة عامًة وبحب أفرح أي حد نحوا وأبسطهم وكتير أوي باجي على نفسي بس إن هما يبقوا مبسوطين دي حاجة بتبقى بالنسبالي جميلة، وبردو إحنا دينا بيعلمنا جبر الخواطر ده حاجة جميلة وقوية جدًا.

في سياق دورك كأب لبنت في الفيلم مانصيحتك لإبنتك حتى لاتقع في جوازة توكسيك؟

فيلم جوازة توكسيك كان في نفس الوقت اللي تمارا بنتي كانت بتتخطب فيه، فأنا خلصت الفيلم وبعدها بنحو أسبوع ولا أسبوعين كانت خطوبة تمارا، فكان الفيلم مؤثر أوي بالنسبالي ودايمًا النصيحة إن هي تدي كل الحب اللي عندها للحياة عامًة وتستقبل أي وجع وأي حزن وأي مشاكل وأي خناق وأي غضب بحب وحنان ولطف وده اللي هينتصر في الآخر وهيخليها سعيدة دايمًا ومتغيرش في نفسها أبدًا.

من وجهة نظرك ما الصفات التي تجعل الجوازة دي توكسيك؟

الجوازة بتبقى توكسيك لو حد من الإتنين قرر إن هو مش عايز يحط المجهود في العلاقة، في الآخر هو مجهود دايمًا، وكنت بفكر إن الحب كفاية لكن لأ الحب والقناعة والثقة وإننا نبقى مريحين لبعض وإننا نستمع لبعض، كل دي حاجات مهمة جدًا فدايمًا لازم يبقى فيه مجهود ولازم يبقى فيه رغبة إن الواحد يبذل المجهود ده عشان العلاقة تستمر كل يوم في حياتنا.



في سياق دورك كرجل منفتح.. كيف ترى فكرة المساكنة قبل الزواج؟

إحنا في طقوس لدينا وتقاليدنا وطقوس للعرب عامًة، وإحنا لازم دايمًا نحترم البلاد اللي إحنا عايشين فيها وطقوسنا وتقاليدنا وتربيتنا والصح صح والغلط غلط.

هل تامر هجرس منفتح في حياته الشخصية وخاصة في التعامل مع بناته أم لديك تحفظات؟

لأ أنا دايمًا بتعامل مع بناتي كأصدقائي ودايمًا في أخذ وعطاء وبستمعلهم، والحمد لله أنا مربيهم إنهم يبقوا دايمًا قريبين لربهم.

وفاهمين إن أصلهم مصري وتربيتهم أنا واثق منها 100% وواثق من كل قرراتهم عشان أنا واثق إني ربيتهم صح ودي أهم حاجة، ومش لازم أخنقهم بأي حاجات لإن هما بيبقوا فاهمين الصح من الغلط ولحد النهاردة إحنا تمام والحياة حلوة وماشيين على الصراط المستقيم وعندنا قناعة ورضا وتوكل على ربنا.

من وجهة نظرك يجب توافر توافق ثقافي وفكري حتى تكون العلاقة في أحسن حال لها؟

لازم يبقى في توافق ذهني، مش لازم يبقى ثقافي وفكري، لازم يبقى هدفنا واحد وإحنا بنحب بعض مستعدين إن العلاقة دي تكمل أي كان وهنبذل مجهود، مش مهم لو إحنا طبقات اجتماعية مختلفة أو لو فكر مختلف، إحنا بنعلم بعض.

العلاقات دي بتبقى تعليم وكل شوية بناخد من بعض الحاجات الحلوة وبنتعلمها وبنكبر مع بعض.

هل تامر هجرس كان في علاقة توكسيك من قبل؟

أكيد كان عندي حاجات توكسيك زمان وأنا صغير، بس كل أما بكبر كل ما بتعلم أكتر ومبخليش أي علاقة عندي أي كان نوع العلاقة تبقى توكسيك أي لحظة، ودايمًا ببذل المجهود إن يكون في راحة لأي علاقة أنا بكونها سواء أنا وعامل شغال عندي ويومه ماشي أو أنا والمدام أو أنا ووالدتي أو أنا وبناتي أو أنا وأختي، أهم حاجة راحة البال والأدب والأخلاق.

مارأيك في فكرة عمل أكثر من جزء للأفلام؟

لو الفيلم بيبقى ناجح جدًا الأجواء بتبقى حلوة أوي وممكن نعمل جزء تاني لفيلم جوازة توكسيك وهيبقى حلو أوي.

من وجهة نظرك هل الإيرادات هي المقياس لنجاح الفيلم من عدمه؟

الإيرادات بتبقى مهمة جدًا للإنتاج طبعًا، ونجاح الفيلم بيبقى الفيلم ده هيعيش مدى الحياة، وساعات في أفلام ليا منجحتش في السينمات زي بركان الغضب أول فيلم ليا مكنش نجح أوي في السينمات ولما نزل على التلفزيون كسر الدنيا وعمل ضجة كبيرة.

الفيلم الحلو حلو أي كان لو متشافش دلوقتي هيتشاف وهيتقدر وهيبقى ناجح في وقت ما مفيش هروب من ده.

من وجهة نظرك ما هو العامل لنجاح الفيلم وقت عرضه في السينمات؟

لو في شخص واحد دخل الفيلم ومعندهوش أي عيوب واستمتع به يبقى ده فيلم ناجح.

هل في أعمال مقبلة ليك تحضر لها؟

إن شاء الله في عملين بحضر ليهم مش عارف هبدأ أنهي الأول وهتبقى حاجة لذيذة ولسه بقرأ السيناريوهات.