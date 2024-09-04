نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن بصيص تكشف سبب تغيبها عن الجمهور.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة كارمن بصيص جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور لها، تكشف من خلالها سبب تغيبها عن الجمهور،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت “كارمن” على الصورة قائلا:"مرحبًا بالجميع! كنت بعيدا لفترة ولكن هناك شيء مثير هو الطبخ سوف أشاركه قريبا!".

وظهرت “بصيص” بإطلالة بسيطة حيث ارتدت توب كت باللون الأسود، ووضعت ماكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال كارمن بصيص



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارمن مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة كلا من باسل الخياط، كارمن بصيبص، سارة بركة.

تفاصيل فيلم حدوتة الأيام الباقية

وتنتظر كارمن بصيص، حاليًا عرض فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، وكشف المخرج ماندو العدل عن تفاصيل الفيلم وأنه يغلب عليه الطابع الرومانسي، ولكن بشكل جديد ومختلف، والاسم مؤقت لحين الاتفاق على اسم نهائي، وهو من إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد صادق، بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت ومراد مكرم.

نبذة عن الفنانة كارمن بصيص



كارمن بصيبص هي واحدة من أبرز نجوم التمثيل، لمع نجمها الفترة الأخيرة من خلال عدة أعمال متميزة، تمكنت عن طريقها من أن تصل إلى كل الجمهور العربي وليس إلى دولة واحدة فقط، كارمن هي فتاة لبنانية عشقت الفن والتمثيل منذ أن كانت طفلة صغيرة، وهو الأمر الذي جعلها تشارك في عدد من الإعلانات التجارية وهي في سن صغير جدًا فلم تبلغ وقتها السادسة عشر.

فيما بعد درست كارمن الإخراج والتمثيل، وأصبحت مخرجة لعدة أفلام قصيرة ومن ثم شاركت بأدوار ليست بكبيرة في عدد من المسلسلات، حتى تمكنت من الحصول على دور هام في مسلسل “درب الياسمين”، ومن ثم استعان بها النجم كريم عبد العزيز في مسلسل “الزيبق” وهي بدايتها الحقيقية مع الجمهور المصري، حيث أعجب الجمهور برقتها وأدائها البسيط الخالي من التصنع والتكلف، بالإضافة إلى ملامحها الرقيقة التي جعلت عدد من الجماهير يشبهها بنجمات زمن الفن الجميل، يذكر أن كارمن من مواليد اليوم التاسع من شهر أكتوبر لعام 1993، وتبلغ من العمر الآن الثامنة والعشرون.