نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة روتانا تواصل حذف أغاني شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا قائمة حتى اليوم، حيث حذفت شركة «روتانا»، جميع أغاني شيرين، بعدما قررت الفنانة طرحها على موقع «وي ترانسفير»، حتى يتمكن جمهورها من تحميلها.

كانت شيرين عبدالوهاب قررت طرح أغانيها على «وي ترانسفير»، اليوم، بعد أن قامت شركة الإنتاج «روتانا» بحذف أغانيها التي طرحتها مؤخرًا وهي «اللي يقابل حبيبي»، و«هنحتفل»، و«بتمنى أنساك»، و«ما زال على البال»، و«عسل حياتي».

صلح ياسر قنطوش وشيرين عبد الوهاب بعد التنحي عن قضاياها

وكانت بعد الأزمة التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب وتصريحاتها النارية التي أدت إلى تنحي المستشار ياسر قنطوش، عن قضاياها، تصالح الثنائي مرة أخرى وكشف المحامي كواليس صورته مع شيرين، مؤكدًا أن تم التصالح بينهما.

وقال ياسر قنطوش في بيان صحفي مساء اليوم، أنه تواجد صباح اليوم بالمحكمة للمرافعة عن الفنانة شيرين عبدالوهاب في قضيتين الأولى التي تخص أزمتها مع شركة روتانا، والثانية مع المنتج محمد الشاعر، وإنها قد تواصلت معه اليوم وتم التصالح بينهما بعد ما بدر منها خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، كما أكدت على أنها تكن للمستشار كل الحب والتقدير ولن تنسى مواقفه معها في أزماتها.

وأردف قنطوش، شيرين عبدالوهاب أشارت إلى أن حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ وتم اقتطاع جزءًا كبيرًا من حديث محاميها الخاص عن أزمة روتانا، كما توجهت بالشكر له عن حرصه بحضور جلسات قضاياها اليوم رغم تنحيه مؤخرًا.

كما أكد المستشار قنطوش، أنه يكن كل الحب والاحترام للفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه مستمرًا في الدفاع عنها، وكونه محاميها الخاص، وأن علاقتهما بها كل الاحترام.