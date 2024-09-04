نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا بمسجد الشرطة.. موعد عزاء والد طارق الجنايني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج طارق الجنايني عن موعد تشييع جثمان والده ومكان إقامة العزاء، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد رحيله منذ قليل، حسبما أعلن طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب طارق الجنايني: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني”.

وتابع طارق الجنايني: “سيتم تشييع الجنازة غدًا الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، طريق الواحات وسيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد 8 سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.