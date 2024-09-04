نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة صدقي تكشف حقيقة خلافها مع محيي إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وتابعت سميرة صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"أمي ماتت ودخلت في مرحلة اكتئاب ووزني زاد وبعدها حاولت أعمل رجيم ومنفعش وبعدها اضطررت لعملية تكميم معدة في 2005، وبعدها وزني نزل ومفيش حاجه كانت بتقعد في معدتي من الأكل غير "العيش والجبنة"، مازحة:"أنا زي القردة دلوقتي".



وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها كانت تعتبر والدتها الراحلة بمثابة صديقتها فهي بنت وحيدة لأسرتها، وبعد وفاة والدها كانت أمها تحتضنها بشكل كبير، وما فعلته معها طبقته مع أبناؤها وأحفادها.



وأوضحت سميرة صدقي، إلى أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الفنان محيي إسماعيل في فيلم "العذراء والجدي"، ولكن ما حدث أن هناك مشهد معين من المفترض أن يبكي فيه، ولكن بعدها تفاجئت بأنه يحتضنها، وأوقفت التصوير كونه خرج عن النص المكتوب وأعتذر عن ذلك لأنه لم يقصد.



وأختتمت سميرة صدقي، حديثها قائلة:"محيي إسماعيل شخصية جميلة ومحدش يقدر يزعل منه وهو عقبري وأجدع واحد يعمل الأدوار المركبة".

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.