نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إخفاء زواج وسرقة أموال".. أسرار في حياة سميرة صدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سميرة صدقي، سبب إخفاؤها خبر زواجها عن الوسط الفني في بداية الأمر، موضحة أنها تزوجت في عمر الـ 17، وكان وقتها يدير فرقة المدبوليزم المسرحية، وتزوجت منه لكي استطيع اللحاق بالفرقة لأنني أعشق التمثيل.



وتابعت سميرة صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "وقتها كنت بحب التمثيل ومكانش في حد في مصر غير ابن خالتي اللي هو زوجي الراحل علشان أمثل وأتجوزته لأني كنت عايشة في إسكندرية وسافرت لمصر واتجوزنا هناك".



وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها تشارك في مسلسل "جوما"، للمخرج محمد النقلي وبطولة ميرفت أمين وريم البارودي، ومدته 15 حلقة فقط، كما تعاقدت على مسلسل "حبيبة".

كما تحدثت سميرة صدقي، عن تعرضها للسرقة على يد طفل ربته في منزلها، موضحة أنها كان يعرف كل كبيرة وصغيرة في المنزل وهو يعيش معها بشكل مستمر، وكانت معه مفاتيح خزانتها حيث كنت تضع فيها مبلغ 400 ألف جنية ومجموعة من المشغولات الذهبية.



وتستكمل "صدقي"، حديثها قائلة:"فوجئت بعدها بأنه عمل نسخة من مفاتيح البيت ودخل هو وخاله وخالته على الخزنة واخدوا كل اللي فيها، وطلب من حفيدي يروح معاه الكافتيريا لحد ما أهله يسرقوني وبعدها رجعت البيت لقيت الخزنة مفتوحة وكل اللي فيها مش موجود".



وأختتمت سميرة صدقي، حديثها قائلة:"بعدها جه بوليس النجدة وهو بيعمله القهوة لاقى الواد ايده بتترعش وأخد تليفونه لقى مكالمة واحده بس هي اللي موجودة ومكلم خاله من الساعة 1 لحد الساعة 3 بس هما جابوا الفلوس بعدها وطلعت ناقصة شوية وبعدها اتنازلت عن المحضر ومش عاوزه حقي وأنا متنازلة".

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.