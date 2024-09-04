نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة مجدي تبهر جمهورها بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “هبة” وهي ترتدي فستان باللون الأسود وبه تصميم باللون الأبيض، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

آخر أعمال هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” و المسلسل القصة عباره عن صابر المداح، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع الصوفي، يكبر ليصبح رجل متدين ومحبوب، يتمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فيقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسًا على عقب.

السيرة الذاتية للفنانة هبة مجدي

هبة مجدي عبد المنعم مواليد (28 يوليو 1988 -)، ممثلة ومغنية مصرية.



درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات. في عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها «دهب».

هبه مجدي

المشوار الفني للفنانة هبة مجدي

بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضًا في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضًا مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.