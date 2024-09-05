نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوج وسوف يحيي حفلا غنائيا ضخم في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفلا غنائيا ضخما ومن المقررإقامتها في دولة العراق، الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهورومنها: “بيتكلم عليا، بيسحدوني، حسرت كل الناس، إشتقنالك، حلف القمر، كلامك ياحبيبي،سهرت الليل”.

أحدث أغاني جورج وسوف

ومن ناحية أخري طرح الفنان جورج وسوف، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم “رقصة إسباني”، والتي حققت رواجًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الموسيقيّة الرقمية، فور طرحها، حيث تصدرت الأغنية موقع الفيديوهات «يوتيوب» وسجلت نسب مشاهدات عالية بلغت نحو مليوني ونصف مليون مشاهدة حتى اللحظة.

أغنية رقصة إسباني

أغنية رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.