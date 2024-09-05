نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة صدقي: البعض اتهم أفلامي بالمقاولات ولكنها أفضل مما يعرض الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة سميرة صدقي أنها تشعر بالسلام الداخلي والرضا التام عن أعمالها الفنية، مشيرةً إلى أنها أصبحت أقل ظهورًا في الساحة الفنية مقارنةً بالماضي. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد 2".

وتابعت سميرة صدقي إلى أنها لم تعتزل الفن حسبما أشيع منذ أيام قليلة وأن الواسطة والمحسوبية موجودة في الفن منذ أيام زمان، ولكنها لا تصنع من الفنان نجمًا ولا يعتبر موهوبًا، والفن ليسه له واسطة.

ذكرت سميرة صدقي أنها ترفض الظهور في بعض البرامج التي قد تثير خلافات أو أزمات في حياتها الشخصية. وأضافت أنها تعرضت لانتقادات من البعض الذين وصفوا أعمالها السابقة بالمقاولات، رغم أنها تعتبرها من بين أفضل الأفلام التي تناولت قضايا اجتماعية هامة. وأكدت: "كل النجوم الذين عملت معهم في الماضي، مثل فريد شوقي، محمد صبحي، مصطفى فهمي، ومحمود ياسين، كانت أعمالنا تناقش قضايا مهمة".

ذكرت سميرة صدقي أنها ترفض الظهور في بعض البرامج التي قد تثير خلافات أو أزمات في حياتها الشخصية. وأضافت أنها تعرضت لانتقادات من البعض الذين وصفوا أعمالها السابقة بالمقاولات، رغم أنها تعتبرها من بين أفضل الأفلام التي تناولت قضايا اجتماعية هامة. وأكدت: "كل النجوم الذين عملت معهم في الماضي، مثل فريد شوقي، محمد صبحي، مصطفى فهمي، ومحمود ياسين، كانت أعمالنا تناقش قضايا مهمة".