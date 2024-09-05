نادية مصطفى: بحب العمل مع علي الحجار وأتمنى نقدم دويتو سويًا (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة القديرة نادية مصطفى فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادتها العارمة بمشاركتها فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء قائلة “ أنا سعيدة وفرحانة، وأود أن أشكر جميع المسؤولين عن مهرجان القلعة، وأخص بالشكر وزير الثقافة ورئيسة دار الأوبرا المصرية لمساعدتهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المهرجان، وأكن لهم كل التقدير والاحترام، لأنني أعتبر هذا المهرجان ليس مجرد مهرجان عادي”

الفنانة القديرة نادية مصطفى ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و أشارت “ قمت بمشاركة جمهوري في استطلاع رأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأغاني التي يفضلون سماعها في القلعة ومحكي القلعة، وتلقينا العديد من الطلبات، لكن الوقت المخصص للحفل محدود، ولم أتمكن من أداء كل ما طلبه الجمهور بسبب وجود فنان آخر في نفس اليوم، لكن أعدكم بتعويض ذلك في المستقبل”

كنت أعددت قائمة بالأغاني التي أود تقديمها، بما في ذلك كلمات عماد حسن، وبعض أغاني الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتي الخاصة. أغنية "ليلاتي" التي يطلبها جمهوري دائمًا كانت ضمن القائمة أيضًا، ولكن الوقت كان عائقًا.

فيما يتعلق بالفنان علي الحجار، فقد سبق لي أن شاركت في حفل قريب عنه كان يخص الفنان محمد فوزي، حيث استضافني علي الحجار وغنينا "شحات الغرام"، كنت سعيدة بتلك التجربة وكان من المفترض أن نقدم دويتو في حفل القلعة، لكن للأسف لم تتح لنا الفرصة، وأتمنى تقديم دويتو معاه فهو فنان كما قال الكتاب.

و اختتم حديثها بالإعتذار “ أعتذر عن عدم قدرتي على تلبية جميع الطلبات في الحفل الحالي، لكنني أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي في المستقبل لتقديم كل ما تحبون”