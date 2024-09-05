نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم: بحب المفاجأت ومستحيل أرتبط براجل بخيل.. وشبكتي خاتم زمرد وخاتم ألماظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم عن حياتها الشخصية وكشفت عن مواصفات فتي أحلامها، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "بيت السعد" التي يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد، عبر شاشة mbc مصر.

وقالت نادين نجيم: ""بحب الراجل يكون بمعنى الكلمة لأنه في فرق كبير بين رجل وذكر، الرجل الحقيقي بيكون عنده مشاعر وقوة وكاريزما وطموح، عنده ثقة بحاله ومحترم وبيشتغل وحنون مع المرأة". وأضافت: "أنا بفضل الشاب اللي عيونه غامقة ولون بشرته أسمر ولازم يكون طويل".

وعن خطيبها، قالت نادين: "أنا مخطوبة من فترة طويلة منذ أكثر من سنة، وبحب خطيبي، وشبكتي خاتم زمرد وخاتم ألماظ، وخطيبي متعلم ومهضوم وبيدعمني ويسليني ويضحكني".

وعن الهدايا التي تحبها، قالت: "أنا بحب المفاجآت وبنبسط كتير بالهدايا اللي بتكون من غير مناسبة مقدرش أنساها وتعني لي الكثير، لكن مستحيل أرتبط بشخص بخيل، لأن البخيل يكون بخيل في المشاعر والعواطف والحنان والحب وليس الأموال فقط".