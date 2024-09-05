شاهد.. إطلالة شبابية لـ عبير صبري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - شاركت الفنانة عبير صبري صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت عبير صبري الأنظار بإطلالة جريئة، مرتدية توب باللون الأبيض ويعلوه توب ملون بالأزرق والبينك واللبني، بصيحة الهاف ستوماك، مع بنطلون جينز كاجوال واسع وطويل حسب من تصوير المصور الصحفي ياسر حماية.

واعتمدت عبير صبري على الظهور بشكل جمالي لافت، مرتدية حذاء عالي جدا باللون اللبني، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة مع نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون البرتقالي.