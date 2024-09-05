وزير الثقافة يلتقي سفير كازاخستان في مصر لبحث أطر التعاون المستقبلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السفير خيرت لاما شريف، سفير كازاخستان لدى مصر، لبحث أُطر التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والإبداعية.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة تبادل الخبرات الفنية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مقترح تنظيم فعاليات مشتركة بين الكتاب المصريين والكازاخ، والمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي لاكتاب 2025، إضافة إلى تبادل عروض أفلام الأطفال بين البلدين بما تحمله من قيم تسهم في بناء النشء.

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن العلاقات الثقافية بين مصر وكازاخستان تشكل جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية التبادل الثقافي الدولي كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الشعوب، وذلك من خلال برامج مشتركة تسهم في إبراز التراث الثقافي الغني للبلدين".

من جانبه، أكد السفير الكازاخي، حرص بلاده على تعزيز التعاون الثقافي مع مصر، مشيرًا إلى أن "التاريخ المشترك بين البلدين والروابط الثقافية العميقة تمثل أساسًا قويًا لتطوير المزيد من المشاريع الثقافية المشتركة، وأضاف "نحن ملتزمون بتوسيع آفاق التعاون مع مصر في مجالات الفنون والآداب والتراث، ونتطلع إلى تنظيم فعاليات مشتركة تعكس التنوع الثقافي لكلا البلدين".