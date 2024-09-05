نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عمر يدعم القضية الفلسطينية في مهرجان فينيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان عصام عمر على تسليط الضوء على القضية الفلسطينية خلال حضوره مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث عرض فيلمه الجديد "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وضمن فعاليات المهرجان، نشر عصام عمر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورًا له وهو يرتدي "بروش" لعلم فلسطين، مرفقًا إياها بتعليق: "أحلى صورة في حياتي علشان فلسطين فيها".

وقد نالت هذه الصورة إشادة كبيرة من جمهوره ومتابعيه، الذين أعربوا عن دعمهم وتقديرهم لموقفه.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

يستعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" قصة حسن، الشاب الثلاثيني الذي يشرع في رحلة اكتشاف الذات، ويواجه مخاوف ماضيه. تتعقد الأمور عندما يتورط حسن في حادث خطير دون ذنب، مما يجعله مطاردًا من قبل جاره كارم وأهالي الحي، في محاولة لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول.

أبطال العمل

الفيلم من بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، ومن إخراج خالد منصور، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني، والسيناريست محمد الحسيني.

مسلسل "مسار إجباري"

في سياق آخر، كان آخر أعمال عصام عمر هو مسلسل "مسار إجباري"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي. يجمع المسلسل بين التشويق والإثارة، حيث يتناول حياة شابين (علي) و(حسين) يكتشفان أنهما أخوان من الأب بعد وفاة والدهما، والذي يترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.

المسلسل من تأليف باهر دويدار وأمين جمال، وإخراج نادين خان، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل أحمد داش، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، ومي الغيطي.

وقد لاقى المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه، وحصد إشادات واسعة من النقاد والجمهور