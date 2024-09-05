نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة نادين لبكي في "وحشتيني" لأول مرة الليلة على قنوات ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد قناة أفلام 1 ART لعرض فيلم "وحشتيني" الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك لأول مرة حصريًا على شاشتها.

الفيلم من بطولة النجمة اللبنانية نادين لبكي، والفنانة الفرنسية القديرة فاني أردان، ويشارك فيه كوكبة من نجوم الفن المصري، منهم هاني عادل، إنعام سالوسة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، وحسن العدل.

الفيلم من إخراج تامر روجلي، وقد ساهم في كتابته المخرج الكبير يسري نصرالله، وهو ما يعكس التنوع الفني الغني الذي يقدمه العمل.

محتوى الفيلم وأحداثه

تدور أحداث فيلم "وحشتيني" في إطار من الكوميديا والدراما، ويروي قصة علاقة معقدة تجمع بين أم وابنتها.

بعد انقطاع دام عشرين عامًا، تعود "سو" إلى الإسكندرية لترى والدتها "فيروز" قبل وفاتها.

تبدأ "سو" في مواجهة مؤلمة مع مجموعة من المشاعر المتناقضة، بما في ذلك الحرمان العاطفي والإنكار والكراهية والحب.

يحاول الفيلم استكشاف عمق هذه المشاعر المتضاربة في محاولة للتصالح مع الماضي واستعادة العلاقات المفقودة.

مواعيد الإعادة

بالإضافة إلى العرض الأول، سيتم إعادة عرض الفيلم غدًا الجمعة في الساعة 2:20 ظهرًا، ويعاد السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

توفر هذه المواعيد فرصة لمتابعة الفيلم لمن فاتهم العرض الأول أو لمن يرغبون في مشاهدته مرة أخرى.