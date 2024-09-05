نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتصف سبتمبر.. كريم عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم "المشروع" مع ياسمين صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم كريم عبد العزيز والنجمة ياسمين صبري لتصوير فيلمهما الجديد "المشروع"، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

الفيلم من إخراج المخرج المبدع بيتر ميمي، الذي يستكمل حاليًا اختيار بقية طاقم العمل من الفنانين والفنانات المشاركين في هذا المشروع السينمائي.

بيتر ميمي يقود "المشروع" بعد نجاحات سابقة

لا يُعتبر "المشروع" التعاون الأول بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي، فقد سبق أن تعاونا في الجزء الثاني والثالث من مسلسل "الاختيار"، وكذلك في فيلم "بيت الروبي"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في صالات السينما.

هذا النجاح السابق يعزز التوقعات بتحقيق فيلم "المشروع" نجاحًا كبيرًا أيضًا.

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما

على صعيد آخر، يواصل مسلسل "رحيل"، الذي تقوم ببطولته ياسمين صبري، عرضه عبر قناة "أون".

تدور أحداث المسلسل حول الفتاة "رحيل" التي تعيش حياة هادئة حتى تتهم في قضية وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد دخولها السجن.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، مثل أحمد بدير وأحمد صيام وحازم سمير، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

أما آخر أعمال كريم عبد العزيز على الشاشة الصغيرة، فكان مسلسل "الحشاشين"، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر حول شخصية "حسن الصباح"، زعيم جماعة الحشاشين الإرهابية.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب كريم عبد العزيز مجموعة من النجوم، مثل نيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.